IKEA в Україні: шведська мережа може зайти на український ринок уже в цьому році - ЗМІ

Відзначається, що швидше за все IKEA з'явиться в Україні у "лайт" варіанті.

Шведська мережа товарів для дому IKEA відкриє магизин в Україні вже до кінця 2018 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

"З IKEA така історія. Компанія дуже обережна після віх історій в Україні... Вони дуже обережно ставляться до заяв... IKEA буде заходити в "лайт" варіанті... Можливо до кінця року буде перший (магазин в Україні). Це оптимістичний варіант", - повідомило джерело.

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За словами джерела, є два варіанти "заходу" на український ринок.

"Чи йти за старою схемою, шукати землю, будувати великий торговий центр і чекати 2-3 роки... Або "заходити" на ринок з великою орендою торгових площ, великим онлайн-магазином і великим складом... Такий формат вже почали тестувати у себе, це працює. І такий варіант дозволить компанії набагато швидше зайти в Україну", — розповіло джерело.

Нагадаємо, в грудні 2017 року IKEA офіційно заявила про плани виходу на український ринок протягом 1-2 років.