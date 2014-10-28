Експерт розповів, як довго економіка Росії зможе витримати санкції Заходу

Обмеження поставок газу як важіль протидії західним санкцій тільки погіршить становище російської економіки.

Про це пише ZN.UA з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання подає інтерв'ю з директором з інвестицій в країнах з економікою, що розвивається UBS Хорхе Маріскалем.

За словами експерта, накладені ЄС і США обмеження не дозволяють російським фірмам, які потрапили під санкції, кредитуватися більш ніж на три місяці. Але вони при цьому можуть брати короткострокові кредити. Але брати такі кредити не розумно, оскільки компанії, що перебувають під санкціями, будуть піддаватися ризику зміни процентних ставок. Короткострокове фінансування буде змушувати їх до вищих витрат на фінансування.

"З часом, якщо санкції не будуть зняті, їх становище буде все більш і більш складним. За нашими оцінками, у них все буде нормально до середини або кінця наступного року", - сказав Маріскаль.

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За його словами, ці компанії можуть брати позики в рублях у Росії. Але якщо вони хочуть ввозити товари, їм знадобляться долари і євро, а не рублі. Уряд може відкрити доступ до доларів через Центральний банк. "Але тоді валютні резерви країни будуть знижуватися, а це змусить кредитні агентства знову знизити (рейтинг Росії - ред.), також це поглибить побоювання щодо того, наскільки Росія здатна впоратися з обслуговуванням заборгованості", - сказав він.

Експерт зазначає, що відтік капіталу з Росії посилюється. "Значна частина резервів пішла. І незважаючи на те, що в Росії ще є гроші, темпи виснаження запасів "досить тривожні". Тільки за вересень росіяни втратили $ 30 млрд. Рубль щодо долара швидше за все буде знецінюватися, що призведе до зростання витрат для компаній, які імпортують. Щоб запобігти падінню курсу рубля і відтоку капіталу Центробанку доведеться підняти облікову ставку. Це в свою чергу призведе лише до подальшого уповільнення економіки і підвищить вартість фінансування місцевих компаній. "Це замкнене коло", - упевнений експерт.

Маріскаль вважає, що до негативних наслідків для Заходу може призвести обмеження поставок російського газу. Експерт заявляє, що це могло б штовхнути Європу в рецесію і призвести до серйозних потрясінь на світових фінансових ринках.

"Але слово "потрясіння" доречно щодо США і Європи. Для Росії це буде катастрофа. Країна піде в глибоку рецесію. Це буде набагато болючіше для Росії. Майже 60% податкових надходжень Росії генеруються нафтою і газом. Вони самі собі будуть стріляти в ногу (зроблять ведмежу послугу - ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, у ЄС назвали терміни пом'якшення санкцій проти Росії. Пом'якшення санкцій ЄС щодо Росії найближчим часом не очікується, вони будуть діяти в повному обсязі до середини березня 2015 року.