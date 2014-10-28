НБУ покарає банки, які не скасували штрафні санкції за кредитами в зоні АТО

Про це йдеться в листі НБУ комерційним банкам від 27 жовтня №18-112/62138, текстом якого володіє УНІАН.

Нацбанк нагадує, що банки зобов'язані у період проведення антитерористичної операції скасувати штрафні санкції за кредитами громадянам України, які проживають або переселилися з населених пунктів у зоні АТО, а також юридичним особам та підприємцям в зоні АТО.

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«Національний банк України наголошує на необхідності суворого і неухильного дотримання банками положень Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» і повідомляє, що невиконання законних вимог є підставою для застосування для порушників адекватних заходів впливу», - сказано в листі.

Регулятор наголошує, що підвищення довіри до банківської системи є першочерговим завданням, виконання якого в сучасних умовах багато в чому залежить від свідомої громадянської позиції керівників банків.

Раніше повідомлялося, що банкіри пропонують викупити проблемні кредити у Криму і на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня набув чинності Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», згідно з яким на час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості за зобов'язаннями за кредитними договорами та договорами позики від 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані і проживають або переселилися з 14 квітня з населених пунктів, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, які здійснюють (здійснювали) свою господарську діяльність на території таких населених пунктів.