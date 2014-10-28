У ЄК обіцяють Україні 260 млн євро через кілька тижнів

Як передає власний кореспондент УНІАН із Брюсселя, про це повідомив представник Європейської комісії Саймон О'коннор (Simon O'Connor).

Він нагадав, що для України існує дві макрофінансові програми, у рамках першої програми 20 травня виплачено 100 млн євро, а 17 червня у рамках другої програми - 500 млн євро. «Друга виплата 260 млн євро за першою програмою буде зроблена через пару тижнів. Щодо решти сум, то вони будуть виплачені в наступні кілька місяців, коли будуть виконані необхідні умови», - сказав О'Коннор.

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Представник Єврокомісії зазначив, що всього для двох програм передбачено 1,61 млрд, із яких уже сплачено 600 млн євро.

Відповідаючи на питання про те, як у середу під час тристоронніх переговорів щодо спірних газових питань України, Росії та ЄС будуть знайдені домовленості щодо фінансових гарантій виплат з боку України за відсутності фінансів, О'Коннор зазначив, що всі фінансові домовленості в контексті макроекономічних програм пов'язані з фінансуванням держави, а не конкретних потреб.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року Україна затвердила і підписала програми співпраці із ключовими кредиторами країни - Світовим банком та Міжнародним валютним фондом. Дворічна програма кредитування економіки України з боку МВФ передбачає виділення 17 млрд дол., із яких 4,5 млрд дол. Україна вже отримала. По лінії Світового банку Україна отримала 2,5 млрд дол. із загальної суми фінансової допомоги, узгодженої на 2014 рік в обсязі 3,5 млрд дол.

У вересні президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що у жовтні ЄС може надати Україні ще 760 млн євро в рамках затвердженої макрофінансової допомоги загальним обсягом 1,6 млрд євро.