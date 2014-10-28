Morgan Stanley: криза в Україні занадто дорого обійдеться Росії

Російська економіка і ціни на активи опинилися під подвійним ударом - це геополітичний нокаут і несподіване падіння цін на нафту.

Про це заявили аналітики Morgan Stanley, пишуть «Ведомости».

Якщо ціни будуть низькими і тим більше якщо вони продовжать знижуватися, Росія буде більше зацікавлена в політичному врегулювання кризи в Україні і скасування західних санкцій, вважають аналітики банку. Стан економіки стане швидко погіршуватися і уряду доведеться задіяти все більше антикризових важелів, пишуть вони.

Криза в Україні та санкції обмежили доступ до зовнішнього фінансування і стали додатковим чинником гальмування російської економіки, відзначає S&P, якщо конфлікт не буде вирішено, можуть виникнути нові санкції.

За даними Bloomberg, барель нафти марки Brent з початку року подешевшав на 22,5%, рубль - на 21,9%. Зниження ціни на 10% призводить до втрати $32,3 млрд доходів від експорту нафти і газу - це 1,6% ВВП, підрахували в Morgan Stanley. Якщо ціни зафіксуються на рівні $80, то спад ВВП досягне 2%, інфляція зросте на 1-2%, експорт впаде на 3% ВВП, потрібні інтервенції на підтримку рубля і витрати в 1% ВВП з резервного фонду, попереджають в Morgan Stanley. При зниженні цін до $50 спад ВВП поглибиться до 6%, експорт скоротиться на 8%, інфляція зросте на 6-8%, ЦБ доведеться піднімати ставки для стабілізації курсу рубля, резерви скоротяться майже вдвічі - до $215 млрд.

Економічна реальність змінилася і потрібен запасний варіант бюджету, визнав минулого тижня міністр фінансів Антон Силуанов. Мінфін РФ буде пропонувати механізми скорочення витрат на 10%.

Схвалений минулої п'ятниці в першому читанні проект бюджету РФ на 2015-2017 роках заснований на прогнозі Мінекономрозвитку середньої ціни на нафту на рівні $100, скасування санкцій з 2015 р. і прискорення темпів економічного зростання також з наступного року.

Поки що не можна однозначно стверджувати, що світова економіка вступила у фазу низьких цін на нафту, вважає заступник міністра економічного розвитку Олексій Ведев.

Мінекономрозвитку РФ прогнозує, що в найближчі три роки нафтові котирування будуть коливатися в діапазоні $90-110.

Goldman Sachs вчора знизив прогноз ціни Brent до $85 зі $100, WTI - до $75 до $90.