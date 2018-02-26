Середня пенсія в Україні за рік зросла на третину

Пенсійний фонд України за підсумками 2017 року забезпечив виплати для 11,7 мільйона пенсіонерів на суму 286,6 мільярда гривень.

Середній розмір пенсії в Україні станом на 1 січня 2018 року зріс на 35,7%, або на 652,15 гривні, порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 2480 гривень, повідомляється у публічному звіті Пенсійного фонду України.

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Зокрема, згідно зі звітом, мінімальна пенсія за віком в країні, станом на 1 січня 2018 року, зросла на 16,4% - до 1452 гривні, порівняно з 1 січня 2017 року.

Згідно зі звітом Пенсійного фонду, протягом минулого року підвищення розмірів пенсій в Україні було проведено двічі. Перший раз - з 1 травня 2017 року у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Тоді пенсія збільшилася для 8,2 мільйона пенсіонерів або 68% від загальної кількості пенсіонерів в Україні. Мінімальна пенсія за віком на той момент зросла на 5,2%.

Друге підвищення пенсій у 2017 році було проведено з 1 жовтня для 10,2 мільйона пенсіонерів або 90% від загальної кількості пенсіонерів в Україні. Мінімальна пенсія за віком зросла на 10,7%, або на 140 гривень, до нинішніх 1452 гривень.

Повідомляється, що за підсумками 2017 року Пенсійний фонд України забезпечив виплати для 11,7 мільйона пенсіонерів на загальну суму 286,6 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням, у 2017 році Пенсійний фонд призначив 384,3 тисячі нових пенсій.

"У 2017 році відбулося збільшення питомої ваги власних коштів Пенсійного фонду в забезпеченні фінансування пенсійних виплат. Так, питома вага коштів державного бюджету в забезпеченні середньої виплати скоротився з 58,2% за станом на 1 січня 2017 року до 45,6% за станом на 1 січня поточного року", - йдеться у звіті.

Власні надходження Пенсійного фонду порівняно з попереднім роком зросли на 47,2 мільярда гривень, або 42,3%. Обсяг коштів державного бюджету України, який прямував до бюджету Пенсійного фонду, зокрема, на покриття його дефіциту, зменшився з 141,3 мільярда гривень планових асигнувань до 133,5 мільярда гривень фактичних.

Як повідомляв УНІАН, бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік був затверджений з доходами 284 мільярда гривень і дотаціями на покриття дефіциту 141 мільярд гривень. Бюджет Пенсійного фонду на 2016 рік було затверджено з доходами 257 мільярдів гривень.

11 січня 2018 року Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2018 рік з дотаціями на покриття дефіциту в розмірі 139 мільярдів гривень. Загальний обсяг дохідної частини бюджету фонду визначено у сумі 353,628 мільярда гривень, загальний обсяг видаткової частини - у сумі 345,812 мільярда гривень.