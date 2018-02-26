Долар та євро в столичних обмінниках застигли на місці

Продати долари можна за 26,95 гривні, євро - за 33,30 гривні.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 26 лютого становить 27,05 гривні, євро - 33,45 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,95 гривні, євро - за 33,30 гривні за одну грошову одиницю.

У п'ятницю, 23 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах також становила 27,05 гривні, євро - 33,45 гривні

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,96/26,99 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,15/33,19 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 п'ятниці встановився на рівні 26,9887 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 554 угоди на суму 316,44 мільйона доларів.