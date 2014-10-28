Центробанк Швеції знизив ключову ставку до нуля

Центральний банк Швеції знизив ключову ставку за кредитами до нуля, щоб спровокувати зростання споживчих цін після того, як інфляція впала нижче прогнозів, передає ПРАЙМ з посиланням на Wall Street Journal.

Riksbank знизив основну ставку РЕПО до нуля з попереднього рівня 0,25%, що трохи значніше очікуваного скорочення. Аналітики прогнозували зниження до 0,05%.

Читайте такожMorgan Stanley: криза в Україні занадто дорого обійдеться РосіїЦе повідомлення обвалило курс шведської крони, яка опустилася до чотирирічного мінімуму по відношенню до долара і тримісячного мінімуму до євро.

Востаннє Банк Швеції скорочував витрати за позиками в липні, що стало спробою прискорити інфляцію, яка більшу частину року трималася поблизу нуля, що істотно нижче 2%, таргетірованих законодавцями для центрального банку.

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