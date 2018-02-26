Нацбанк хоче спростити реєстрацію та ліцензування банків

Зміни торкнуться питання оцінки ділової репутації керівників та власників фінустанов.

Національний банк України планує спростити реєстрацію і ліцензування банків, чекаючи прийняття нового положення в травні 2018 року.

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Як повідомила прес-служба регулятора, фінальний текст положення буде опублікований щонайменше за місяць до його затвердження або, орієнтовно, на початку квітня.

За інформацією НБУ, ключові зміни в питаннях реєстрації та ліцензування банків торкнуться оцінку ділової репутації керівників і власників банків, оцінку фінансового стану інвесторів у банківську систему.

Також регулятор планує спростити відкриття нових відокремлених підрозділів та впровадження нових видів діяльності банків.

Як повідомляв УНІАН, чисті активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за 2017 рік зросли на 80 мільярдів гривень, або на 6,4%, – до 1,336 трильйона гривень.

Станом на 1 грудня 2017 року, кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 86, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.