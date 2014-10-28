Відтік капіталу з єврозони досяг рекордного рівня

Зокрема, йдеться про виведення внутрішніми та іноземними інвесторами 187,7 млрд євро, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Bloomberg.

Такий обсяг є рекордним за весь час збору відповідних даних Європейським центральним банком, відзначає агентство.

Це, в свою чергу, допомогло послабити євро на 2,6% до кошика з дев'яти валют розвинених країн, що також стало найбільш різким падінням з початку боргової кризи в єврозоні в 2010 році.

"Попит з боку як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів був однаково негативним, і в подальшому це буде одним із вагомих чинників ослаблення євро", - вважає аналітик BNP Paribas SA Філліс Пападавид.

"Євро буде одним із основних аутсайдерів серед валют розвинених країн G10", - зазначає він.

Читайте такожНа світових торгах долар зростає, а євро впав до мінімуму з листопада 2012 року

У той час як глава ЄЦБ Маріо Драгі визнав необхідність ослаблення євро для того, щоб уникнути дефляції і зробити експорт більш конкурентоспроможним, аналітики попереджають, що відтік капіталу може підірвати економіку регіону, якщо він стане занадто агресивним.

Читайте такожЄвропейський цетробанк знизив базову ставку до рекордно низького рівня