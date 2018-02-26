Пенсійний фонд оцінив свої збитки через тіньову зайнятість у 30 мільярдів

14:37, 26 лютого 2018
Фінанси
249
Збитки Пенсійного фонду за тіньової зайнятості склали 30 млрд грн / фото УНІАН

Збитки Пенсійного фонду України в 2017 році становили 30 млрд грн внаслідок високого рівня тіньової зайнятості населення, який становить 23,1%, повідомляється в публічному звіті фонду.

Читайте такожСередня пенсія в Україні за рік зросла на третину

Повідомляється, що, за даними Державної служби статистики України, 3,7 млн осіб, або кожний третій працівник, працює без оформлення трудових відносин. Найбільше таких працівників у сільському господарстві (42,7%), у торгівлі (19,6%), будівництві (15,7%), промисловості (5,3%) та на транспорті (3,3%).

«Внаслідок неформальної зайнятості збитки Пенсійного фонду в рік розрахунково становлять понад 30 млрд грн», - підкреслюється в звіті фонду.

Зазначається, що за результатами проведеної роботи в 2017 році легалізовано 99,5 тис. робочих місць (що на 95,2 тис. робочих місць менше, ніж у 2016 році), в результаті чого мобілізовано 120,2 млн грн єдиного соціального внеску (що на 39,3 млн грн менше, ніж в 2016 році).

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Міністерства соціальної політики України Андрія Реви, рівень тіньової зайнятості в Україні у 2017 році скоротився на 8% - до 3,7 млн з 4 млн людей, що працювали нелегально.

Пенсійний фонд України за підсумками 2017 року забезпечив виплати для 11,7 млн пенсіонерів на суму 286,6 млрд грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #пенсії#Пенсійний фонд#тіньова зайнятість