Пенсійний фонд оцінив свої збитки через тіньову зайнятість у 30 мільярдів

Найбільше нелегальних працівників зайняті в сільському господарстві (42,7%), у торгівлі (19,6%), будівництві (15,7%), промисловості (5,3%) та на транспорті (3,3%).

Збитки Пенсійного фонду України в 2017 році становили 30 млрд грн внаслідок високого рівня тіньової зайнятості населення, який становить 23,1%, повідомляється в публічному звіті фонду.

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Повідомляється, що, за даними Державної служби статистики України, 3,7 млн осіб, або кожний третій працівник, працює без оформлення трудових відносин. Найбільше таких працівників у сільському господарстві (42,7%), у торгівлі (19,6%), будівництві (15,7%), промисловості (5,3%) та на транспорті (3,3%).

«Внаслідок неформальної зайнятості збитки Пенсійного фонду в рік розрахунково становлять понад 30 млрд грн», - підкреслюється в звіті фонду.

Зазначається, що за результатами проведеної роботи в 2017 році легалізовано 99,5 тис. робочих місць (що на 95,2 тис. робочих місць менше, ніж у 2016 році), в результаті чого мобілізовано 120,2 млн грн єдиного соціального внеску (що на 39,3 млн грн менше, ніж в 2016 році).

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Міністерства соціальної політики України Андрія Реви, рівень тіньової зайнятості в Україні у 2017 році скоротився на 8% - до 3,7 млн з 4 млн людей, що працювали нелегально.

Пенсійний фонд України за підсумками 2017 року забезпечив виплати для 11,7 млн пенсіонерів на суму 286,6 млрд грн.