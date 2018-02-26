Українським військовим обіцяють підвищити пенсії на 3 тисячі: названо терміни

Для першого етапу підвищення пенсій військовослужбовцям в 2018 році на 1,5 тис. грн Пенсійний фонд виділив 7 млрд гривень.

Міністерство соціальної політики України планує поетапно збільшувати пенсії військовослужбовцям з урахуванням фінансових можливостей, з 2018 і 2020 роки розмір пенсій зросте в середньому на 3 тис. грн.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України з посиланням на слова міністра Андрія Реви.

«На першому етапі - в 2018 році - пенсії мають зрости в середньому на 1500 гривень, з першого січня 2019 до цього показника додасться ще 50%, це - 750 гривень. А з 1 січня 2020 - ще плюс 50% - це ще 750 грн. Таким чином, доплата до пенсії військовим на третьому етапі має зрости вдвічі», - зазначив міністр.

За його словами, перерахунок торкнеться 498 тис. військових пенсіонерів.

Рева зазначив, що всього планується підвищувати пенсії в три етапи, оскільки необхідно зважувати можливості бюджету Пенсійного фонду. За його словами, можливості є, але не для одномоментного підвищення, оскільки воно потягло б за собою збільшення дефіциту Пенсійного фонду та пов'язані з цим серйозні проблеми.

«Цього року ми плануємо близько 208-210 млрд грн власних надходжень до Пенсійного фонду. Перед нами стоїть завдання - виплатити пенсії, які були підвищені з 1 жовтня 2017 року. Однак, у нас є ресурс в межах 7 млрд гривень, який ми повинні використовувати для підвищення пенсій військовим на першому етапі в поточному році. І саме виходячи з цих можливостей бюджету ми будемо здійснювати поетапне збільшення пенсій з урахуванням наших фінансових можливостей», - зазначив Рева.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальне пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України буде розраховуватися за новою формулою.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перерахунок та підвищення військових пенсій в середньому на 1,5 тисячі гривень з 1 січня без прийняття законодавчих змін. Підвищення пенсій військовим пенсіонерам відбуватиметься поетапно в 2018-2019 роках.