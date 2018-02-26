У четвер Рада голосуватиме за нового голову Нацбанку

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував Раді призначити на посаду голови НБУ Якова Смолія.

В четвер Верховна Рада України має вирішити кадрове питання щодо голови Національного банку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ВР Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що “це ключове кадрове питання” на поточний тиждень. За його словами, на його розгляд відповідно до процедури буде відведено близько 1,5 год.

Парубій попросив фракції завершити політичні консультації, зустрітися з кандидатом на посаду голови НБУ з тим, щоб в четвер парламент міг ухвалити позитивне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня президент президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді звільнити з посади голови Нацбанку Валерію Гонтареву, яка подала прохання про відставку, і призначити на її місце Якова Смолія, який нині виконує обов'язки голови НБУ.

Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала главі держави прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку.

З 11 травня обов'язки голови Нацбанку виконує Смолій.

5 лютого 2018 року Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності вирішив рекомендувати парламенту звільнити Гонтареву з посади голови НБУ та призначити Смолія.