МВФ розраховує на поступове скасування валютних обмежень в Україні

Про це розповів голова представництва МВФ в Україні Жером Ваше в інтерв'ю Європейській правді.

"Що стосується адміністративних заходів, то, звісно, в цілому політика МВФ не підтримує і не рекомендує їх. Ми б хотіли нормального розвитку валютного ринку", - сказав Ваше.

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"Однак ми також намагаємося бути прагматичними. Нинішня ситуація на валютному ринку дуже складна, і це також є викликом для влади, і ми усвідомлюємо це", - додав він.

Голова представництва МВФ в Україні зазначив, що "українська влада заслуговує на схвалення за перехід до плаваючого обмінного курсу", адже фінансова організація давно рекомендувала піти на цей крок.

"Вже існувало розуміння, що без цього кроку неможливо відновити конкурентоспроможність української економіки", - сказав Ваше.

Окрім цього, під час інтерв'ю Ваше повідомив, що МВФ не планує згортати програму фінансової допомоги Україні у випадку оголошення воєнного стану.

Раніше Крістін Лагард заявляла, що Україні потрібні додаткові кошти поза програмою фонду.