Французький BNP Paribas сконцентрував 60% акцій «Укрсиббанку»

Частка основного акціонера зросла в результаті обов'язкового продажу акцій міноритарними акціонерами.

Найбільший акціонер «Укрсиббанку» - міжнародна фінансова група BNP Paribas (Франція) внаслідок викупу акцій у більш ніж 20 фізичних осіб - міноритарних власників сконцентрувала 60% в капіталі фінустанови.

Читайте такожБанківська система України завершила рік зі збитком у 24,4 мільярда

«Частка BNP Paribas в статутному капіталі «Укрсиббанку» зросла з 59,99 до 60,00%», - повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, посилаючись на дані депозитарної установи.

Відзначається, що частка основного акціонера зросла в результаті обов'язкового продажу акцій акціонерами «Укрсиббанку» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Механізм обов'язкового продажу акцій міноритарними акціонерами на вимогу мажоритарія - власника 95% акцій товариства, а також механізм обов'язкового придбання власником, який володіє пакетом у розмірі більш ніж 95% простих акцій товариства, на вимогу міноритаріїв, введений прийнятим Верховною Радою України 23 березня 2017 року законом.

Довідка УНІАН. «УкрСиббанк» працює на ринку України з 1990 року та входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Основними власниками банку є міжнародна фінансова група BNP Paribas (Франція) і Європейський банк реконструкції і розвитку з частками в капіталі фінустанови 60% і 40% відповідно. За підсумками 2017 року банк отримав 1,467 млрд грн прибутку.