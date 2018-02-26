Хто стане новим головою НБУ: лідери фракцій розповіли, чи голосуватимуть за Смолія

«Батьківщина» і «Оппоблок» не планують голосувати за Смолія, а «БПП» зустрінеться з ним тільки сьогодні.

Фракції «Батьківщина» та «Опозиційний блок» не планують голосувати за призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку України, а фракція «Блок Петра Порошенка» проведе зустріч з кандидатом лише сьогодні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це керівники фракцій заявили під час брифінгів.

Так, співголова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко сказав, що Смолій не просив про зустріч. «На сьогодні позиція нашої фракції - не голосувати за призначення керівника Нацбанку», - заявив він та висловився також за необхідність звіту у Верховній Раді Валерії Гонтаревої, яка подала прохання про відставку.

У свою чергу голова фракції «Батьківщина» на брифінгу наголосила, що її політична сила також вимагає звіту Гонтаревої в парламенті, а також створення Тимчасової слідчої комісії щодо її діяльності. «Ми вимагаємо розслідування її діяльності і притягнення її до кримінальної відповідальності за руйнацію економіки - не тільки країни, не тільки реального сектору економіки, а ще й економічного життя кожної родини в Україні», - сказала вона.

Тимошенко заявила: «Наша команда не буде голосувати за нову кандидатуру, яку буде вносити президент на голову Національного банку і якою є пан Смолій».

За її словами, Смолій працював у команді Гонтаревої і також відповідальний за політику, яку проводив Нацбанк.

Як сказав голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов, Смолій прийняв запрошення відвідати засідання фракції сьогодні о 17.00. «Ми приймаємо будь-яке рішення тільки після того, як поспілкуємося з кандидатом», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді звільнити з посади голови Нацбанку Гонтареву, яка подала прохання про відставку, і призначити на її місце Смолія, який нині виконує обов'язки голови НБУ.

Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала главі держави прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку.

З 11 травня обов'язки голови Нацбанку виконує Смолій.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що 1 березня парламент вирішить питання призначення голови Національного банку України. За його словами, попередньо передбачено, що Гонтарева виступить у ВР зі звітом про свою роботу на посаді голови НБУ.

Раніше у Радикальній партії заявили, що не підтримують кандидатуру Смолія, а фракція «Самопоміч» рішення про підтримку чи непідтримку цієї кандидатури ухвалюватиме вже перед голосуванням.