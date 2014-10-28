Нацбанк для підтримки гривні продасть чергові $300 млн

Національний банк України має намір 29 і 31 жовтня провести чергові інтервенції на валютному ринку для підтримки гривні, в ході яких має намір продати банкам до 300 млн дол. США.

Про це йдеться в листі регулятора №19-103/62549 від 28 жовтня, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, Нацбанк має намір 29 жовтня провести інтервенцію для підкріплення кас банків до 100 млн дол., для участі в якій банки можуть подавати по одній заявці в межах 20% заявленого обсягу інтервенції.

31 жовтня регулятор проведе інтервенцію для задоволення потреб клієнтів банків до 200 млн дол., до участі в якій банки можуть подавати по одній заявці в межах 10% заявленого обсягу.

Розрахунки за продану в ході інтервенції валюту проводитимуться на наступний робочий день на умовах «том» (після операції - УНІАН).

Читайте такожЕмоційний тиск на валютний курс ущухне після виборів - банкір

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України в ході валютної інтервенції 24 жовтня продав банкам 199,970 млн дол. за курсом 12,95 грн/дол. під потреби клієнтів банків.

У ході валютної інтервенції 22 жовтня регулятор продав банкам 99,77 млн дол. за фіксованим курсом 12,95 грн/дол.

Нагадаємо, керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол., після чого котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку до сьогоднішнього дня утримувалися в межах 12,95/13,40 грн/дол.

Сьогодні, 28 жовтня, до середини торгів котирування гривні зрушилися в бік зниження й до закриття торгів досягли рівня 12,98/13,50 грн/дол.