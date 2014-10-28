НБУ почне друкувати гроші з підписом Гонтаревої 1 грудня

Про це йдеться у постанові регулятора від 22 жовтня N668, текстом якої володіє УНІАН.

«Випустити в межах планового на 2014 рік випуску і ввести в обіг банкноти зразка 2003 і наступних років випуску з підписом голови Національного банку України Гонтаревої В. А. та відображенням на них року випуску», - сказано в документі.

Згідно з постановою, банкноти номіналом 200 гривень будуть випущені з 1 грудня, номіналом 1 гривня - з 22 грудня 2014 року.

Також НБУ зобов'язав банки приймати від клієнтів банкноти номіналами 1 і 200 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу, крім видачі банкнот зразків до 2003 року, без обмежень.

У супровідному листі до постанови регулятор звернув увагу, що нові банкноти мають однаковий розмір, дизайн та систему захисту з банкнотами відповідних номіналів зразків 2003 і наступних років випуску.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, внаслідок якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На даний час в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та одна гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг належить до виключної компетенції Національного банку України.

За інформацією НБУ, регулятор не планує найближчим часом змінювати дизайн національної грошової одиниці України - гривні.