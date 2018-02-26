На виплату пенсій переселенцям за рік пішло понад 11 мільярдів гривень

18:30, 26 лютого 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Витрати на виплату пенсій внутрішньо переміщеним особам станом на 1 січня 2018 року зменшилися на 3,6%, порівняно з 1 січня 2017 року, і становили 11,1 млрд грн, повідомляється в публічному звіті Пенсійного фонду України.

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Відзначається, що в цілому, за період з серпня 2014 року по грудень 2017 року включно пенсіонерам, які переїхали з непідконтрольних територій, виплачено 56,9 млрд грн.

При цьому, точних даних про чисельність пенсіонерів, які проживають на непідконтрольній території, про померлих або тих, хто виїхав до інших країн, у Пенсійного фонду немає.

«Впродовж 2017 року чисельність одержувачів пенсійних виплат із числа внутрішньо переміщених осіб стабілізувалася. Станом на 1 січня 2017 року пенсії виплачувалися для 548,9 тис. таких пенсіонерів, а на 1 січня 2018 року їхня кількість становила 516,1 тис. осіб», - йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом, у 2017 році пенсіонерам із числа внутрішньо переміщених осіб була продовжена видача електронних пенсійних посвідчень. Всього станом на 1 січня 2018 року їх оформлено 411 тис. штук.

Як повідомляв УНІАН, Пенсійний фонд України за підсумками 2017 року забезпечив виплати для 11,7 млн пенсіонерів на суму 286,6 млрд грн.

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Теги: #переселенці#пенсії