Президентська фракція в Раді вирішила підтримати призначення Смолія на пост голови НБУ

Парламент планує розглянути питання про призначення нового голови НБУ у четвер, 1 березня.

Фракція Верховної Ради України «Блок Петра Порошенка» вирішила підтримати призначення Якова Смолія на пост голови Національного банку.

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Про це повідомила прес-служба фракції з посиланням на підсумки вечірнього засідання, де парламентарії заслухали представлену Смолієм програму діяльності НБУ до 2020 року.

Зазначається, що стратегічними напрямами розвитку НБУ стануть: низька і стабільна інфляція; стабільна, прозора і ефективна банківська система; відновлення кредитування; ефективна модель регулювання фінансового сектору; лібералізація валютного регулювання і доступність фінансових послуг.

Довідка УНІАН. Перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій виконує обов'язки голови регулятора з 11 травня 2017 року, після того як голова НБУ Валерія Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прохання про відставку. До звільнення чинна голова НБУ має прозвітувати перед Верховною Радою.

18 січня Порошенко подав до парламенту, як того вимагає Конституція, пропозицію звільнити з посади голови Національного банку Гонтареву і призначити на її місце Смолія. Відповідні проекти постанов схвалено Комітетом Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Парламент планує розглянути питання про призначення нового голови НБУ у четвер, 1 березня.