НБУ трохи опустив офіційний курс гривні

Офіційний курс НБУ на 27 лютого: 100 USD – 2700.6610 грн; 100 EUR – 3327.2144 грн; 10 RUR - 4.8294 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2700.6610 (26 лютого – 2698.8658)

100 EUR – 3327.2144 (26 лютого – 3319.3350)

10 RUR – 4.8294 (26 лютого – 4.7548)

У понеділок, 26 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,99/27,01 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що поточні котирування гривні до долара знизилися на 1 копійку в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходилися на рівні 33,20/33,22 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0066 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 510 угод на суму 284,26 млн дол.