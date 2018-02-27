Обсяг венчурних інвестицій в українські стартапи у 2017 році зріс у три рази до $300 мільйонів - МЕРТ

У міністерстві відзначили, що ринок стартапів продовжує зростання.

Обсяг венчурних інвестицій в українські стартапи в 2017 році зріс в три рази, склавши 300 млн дол. Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

Читайте такожЦе хороша цифра, але цього недостатньо: Гройсман назвав суму іноземних інвестицій в Україну«Обсяг венчурних інвестицій в українські стартапи збільшився втричі! Ринок виріс практично до 300 млн дол. і продовжує зростання», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Українській асоціації венчурного капіталу повідомляли, що загальний обсяг інвестицій в українські стартапи у сфері інформаційних технологій в 2016 році склав 88 млн дол., що на 33% менше, ніж у 2015 році.