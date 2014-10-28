Баррозу пообіцяв Порошенку 760 млн євро допомоги до кінця року

Президент Європейської комісії Жозе-Мануель Баррозу ще раз запевнив у готовності ЄС перерахувати 760 мільйонів євро із першого та другого пакета макрофінансової допомоги до кінця року та розглянути перспективи надання третього пакета, а також продовжувати підтримувати Україну у діалозі з міжнародними фінансовими організаціями.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі президента України, про це Баррозу сказав у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком.

При цьому Баррозу наголосив на важливості фінансової прозорості та прийняття закону про Рахункову палату.

Порошенко і Баррозу також обговорили питання взаємодії в енергетичній сфері напередодні чергового раунду трьохсторонніх переговорів між Україною, Європейським Союзом та Росією з питань постачання газу, що відбудуться 29 жовтня в Брюсселі.

Окрім того, Порошенко запросив Баррозу відвідати Україну у зручний для нього час.

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