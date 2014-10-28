Російський рубль знову оновив всі мінімуми

Рубль у вівторок знову оновив всі мінімуми, а Центробанк продажем резервів продовжив насичувати локальний попит на валюту, як фізичний в умовах її дефіциту через західні санкції та необхідність погашати зовнішні позики, так і спекулятивний, що підігрівається поточним механізмом інтервенцій ЦБ, але одночасно і очікуваннями їх змін або навіть повного скасування.

Рубль до 18.00 МСК подешевшав до 42,46 до долара США і до 54,13 - до євро, втрачаючи 18 і 46 копійок відповідно, повідомляє Рейтер.

Раніше обидві валюти досягли пікових значень проти рубля: долар - 42,60 і євро - 54,19.

Бівалютний кошик до цього часу подорожчав до рубля на 28 копійок до 47,70, відзначившись раніше на новому екстремумі 47,76.

За оцінкою учасників ринку, Центробанк у вівторок на 40 копійок підвищив валютний коридор до 38,80-47,80, продавши з моменту останнього зсуву в понеділок не менше $2,8 мільярда.

Необмежені продажі валюти Центробанком нагорі коридору з п'ятикопійчаним зрушенням кордонів кожні продані $350 мільйонів, на думку багатьох учасників ринку, провокують спекулятивну купівлю валюти в поточних умовах її дефіциту і постійного знаходження котирувань поблизу рівня інтервенцій ЦБ.

Ці спекуляції посилюють негативний ефект від реального попиту на валюту з боку корпорацій і банків, яким в четвертому кварталі необхідно заплатити номінально $55 мільярдів зовнішніх позик і відсотків, з них майже дві третини виплат припадає на грудень за малої ймовірності скасування санкцій, які перекрили рефінансування боргу за кордоном і змусили звернутися до купівлі валюти на внутрішньому ринку за рублі.

ЦБ міг витратити вже більше $23,5 мільярда з початку жовтня у вигляді валютних інтервенцій. Центробанк згладжує коливання курсу за рахунок своїх резервів, обсяг яких на 17 жовтня становив $443,8 мільярда - мінімум останніх 4,5 років, і їх падіння в жовтні в основному пов'язано з підтримкою рубля.