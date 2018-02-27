Фонд гарантування продовжив ліквідацію ще двох банків

Ліквідація «Міського комерційного банку» і «Укрінбанку» продовжується на 1 рік.

Фонд гарантирован6ия вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації «Міського комерційного банку» і «Укрінбанку» на 1 рік.

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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація «Міського комерційного банку» продовжується до 19 березня 2019 року, «Укрінбанку» - до 22 березня 2019 року включно.

Довідка УНІАН. В управлінні Фонду гарантування вкладів знаходяться активи понад 90 банків на 450 млрд грн за балансовою вартістю, однак їхня оціночна вартість становить всього 100 млрд грн через низьку якість активів, представлених переважно проблемними кредитами.