Латвійський банк, який обслуговував "корупціонерів із України та Росії", оголосив про самоліквідацію

Згідно з латвійським законом про кредитні установи, у разі самоліквідації збори акціонерів призначають ліквідатора. А от у випадку банкрутства ліквідацію проводив би адміністратор, призначений судом.

Латвійський банк ABLV прийняв рішення про початок процесу самоліквідації. Це означає, що банк сам зможе вибрати людину, яка впливатиме на процес повернення боргів клієнтам.

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26 лютого банк повідомив про рішення позачергових зборів акціонерів: ABLV починає процес самоліквідації, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

"Банк вважає, що таким чином найкраще зможе забезпечити захист своїх активів, щоб розрахуватися з усіма клієнтами", - йдеться в його офіційній заяві.

З цього випливає, що банк зможе захищати активи і впливати на розрахунок з усіма клієнтами через призначення ліквідатора.

Згідно з латвійським законом про кредитні установи, у разі самоліквідації збори акціонерів призначають ліквідатора. А от у випадку банкрутства ліквідацію проводив би адміністратор, призначений судом.

"Беручи до уваги ті процеси неплатоспроможності та ліквідації, які проходили в Латвії досі, вважаємо це рішення правильним з усіх можливих", - говорить голова правління банку Ернест Берніс.

Європейський центробанк оголосив про ліквідацію банку ABLV 24 лютого, в суботу. Це рішення було обґрунтоване проблемами з ліквідністю. За оцінками ЄЦБ, стан ABLV виявилося нестабільним: банк, швидше за все, не впорався б зі своїми зобов'язаннями.

Відтік капіталу з кредитної установи почався після того, як Мережа із запобігання фінансовим злочинам (FinCEN), що є підрозділом Мінфіну США, заявила, що ABLV пов'язаний з відмиванням грошей, угодами корупціонерів з України та Росії, а також торгівлею зброєю з Північною Кореєю. У підсумку з банку були виведені 600 мільйонів євро.

Відразу після цього ABLV звернувся за допомогою до латвійської державі. У результаті Банк Латвії надав кредитній установі позику в розмірі 297,2 млн євро під заставу цінних паперів.

Саме цю допомогу в якості реальної причини свого затримання назвав президент Банку Латвії Ілмар Рімшевич. Він був затриманий 18 лютого, через п'ять днів після публікації заяви FinCEN.

Правоохоронні органи підозрюють його у вимаганні та отриманні хабара розміром більше 100 000 євро.