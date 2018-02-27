Україна завжди спонсорувала російську економіку - експерт
Україна завжди спонсорувала російську економіку, чим швидше ми вилікуємося від цієї хвороби, тим буде краще для нас.
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Таку думку висловив економіст і політолог, директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін під час чату в "Главреді".
За його словами, російський ринок ніколи не був панацеєю для української економіки.
"Якщо ми проаналізуємо природу наших економічних відносин з Росією за весь період незалежності України, наприклад, з 1997 року, коли гривня почала діяти, то ми побачимо, що Україна завжди мала торговельний дефіцит з Росією. Ми завжди спонсорували російську економіку", — говорить експерт.
Він також зазначив, що в середньому дефіцит зовнішньоторговельного балансу з Росією був до Революції Гідності на рівні від 3 до 7 мільярдів доларів.
"Іншими словами, Україна завжди дотувала російську економіку. Чим швидше ми вилікуємося від цієї хвороби, тим краще буде для всього нашого народно-господарського комплексу", — заявив він.
Соскін вважає, що "економіка Росії надзвичайно маленька у світовому масштабі. І є ще сотні країн, які для нашого бізнесу і наших підприємців можуть бути потенційно перспективними зовнішньоекономічними партнерами".
Як повідомляв УНІАН, баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в 2017 році зведений з дефіцитом на рівні 6,848 млрд дол., що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.
У тому числі річний дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс на 31,9% - до 9,158 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами - в 1,6 раза, до 2,310 млрд дол.