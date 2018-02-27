В обмінниках трохи подешевшали долар і євро

Вартість долара в обмінниках Києва просіла до 27,00 грн, євро – до 33,40 грн

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 27 лютого становила 27,00 грн, євро - 33,40 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,90 грн, євро - за 33,30 грн за одну грошову одиницю.

У понеділок, 26 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах була вищою й становила 27,05 грн, євро - 33,45 грн.