В обмінниках трохи подешевшали долар і євро
11:59, 27 лютого 2018Фінанси
157
Вартість долара в обмінниках Києва просіла до 27,00 грн, євро – до 33,40 грн
Продати долари можна за 26,90 грн, євро - за 33,30 грн. / фото УНІАН
Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 27 лютого становила 27,00 грн, євро - 33,40 грн.
Читайте такожРозенко розповів, коли українцям чекати «мінімалку» в 4100 гривень
Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,90 грн, євро - за 33,30 грн за одну грошову одиницю.
У понеділок, 26 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах була вищою й становила 27,05 грн, євро - 33,45 грн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter