Гройсман: силовики поводяться з бізнесом як «дикуни і недоумки»

За словами прем'єра, на тлі боротьби за залучення інвестицій «недоумки» із силових органів використовують «бойових хлопців» для примітивної бандитської діяльності щодо тиску на бізнес.

В Україні ніхто не займатиметься підприємництвом, якщо силові органи тиснутимуть на бізнес і вестимуть себе як «дикуни і недоумки».

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Про це заявив глава уряду Володимир Гройсман на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві.

«Ми сучасна європейська країна. Якщо ми вестимемо себе як дикуни, то в нашій країні ніхто не займатиметься підприємництвом, бо прийде хтось у погонах, у масці і почне «качати права», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, на тлі боротьби за залучення інвестицій «недоумки» із силових органів використовують «бойових хлопців» для примітивної бандитської діяльності щодо тиску на бізнес.

«Я кожен день борюся за те, щоб в Україну приходили інвестиції, створювалися робочі місця, а потім один недоумок, залучаючи спецпідрозділи бойових хлопців, і я хочу сказати, що ці хлопці в масках ні в чому не винні, вони навіть не знають, куди вони їдуть, ... використовує їх для примітивної бандитської діяльності», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2017 року Україні набув чинності закон про обов'язкову відеофіксації під час проведення обшуків (№ 2213-VIII), який називають "маски-шоу стоп".

Закон, зокрема, запроваджує обов'язкову відеофіксацію під час обшуків, як і при розгляді клопотань слідчим суддею. Відеозапис має бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку.

Крім того, документ дозволяє людині скористатися допомогою адвоката при проведенні у неї обшуків. Також у законі йдеться про те, що адвокат може самостійно вести зйомку обшуків, проте не може розголошувати відомості досудового розслідування без письмового дозволу слідчого або прокурора. За розголошення таких даних передбачається кримінальна відповідальність.

За даними опитування Американської торгової палати, близько 90% компаній-членів зіткнулися з корупцією в 2017 році, що відповідає показнику 2014 року.