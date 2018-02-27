Посли G7 закликають Раду невідкладно обрати голову Нацбанку

Вони наголошують, що новий голова має бути здатним впроваджувати незалежну політику банку.

Посли країн «Великої сімки» (США, Великобританія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) закликають Верховну Раду невідкладно обрати нового голову Національного банку України.

Читайте такожХто стане новим головою НБУ: лідери фракцій розповіли, чи голосуватимуть за СмоліяПро це йдеться у заяві "Групи підтримки України" у Twitter в рамках головування Канади у G7 у 2018 році.

"Довгоочікуване призначення голови Національного банку України має вирішальне значення для збереження інституційної цілісності центрального банку. Зважаючи на важливу роль, яку Національний банк відіграє в підтримці макроекономічної стабільності, ми вважаємо, що сильне та незалежне керівництво установи є необхідною умовою підтримки економічного зростання, залучення інвестицій та підвищення рівня життя всіх українців", - наголошують автори заяви.

"Таким чином, ми закликаємо до невідкладного процесу обрання голови НБУ, який здатний впроваджувати незалежну політику банку", - заявляють дипломати.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій виконує обов'язки голови регулятора з 11 травня 2017 року, після того як голова НБУ Валерія Гонтарева подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку. До звільнення Гонтарева має прозвітувати перед Верховною Радою.

18 січня Порошенко подав до парламенту пропозицію звільнити з посади голови Національного банку Гонтареву і призначити на її місце Смолія.

Парламент планує розглянути питання про призначення нового голови НБУ у четвер, 1 березня.

"Група підтримки України" в рамках G7 була створена у 2014 році.