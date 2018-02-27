Самопроголошеного "батька" біткойна звинуватили в шахрайстві на $5 мільярдів

Крейга Райта звинувачують в підробці контрактів і підписів, за якими йому були передані біткойни, здобуті його колегою Дейвом Клейманом, померлим у 2013 році.

Самопроголошений творець біткоїна Крейг Райт звинувачений в шахрайстві на більш ніж 5 мільярдів доларів у криптовалюті.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Райта звинувачують в підробці контрактів і підписів, за якими йому були передані біткойни, здобуті його колегою Дейвом Клейманом, померлим у 2013 році.

Зазначається, що на Райта подав до суду брат Клеймана.

Він стверджує, що їхня сім'я має права на володіння більш ніж 1 мільйоном біткойнів, які намайнив померлий Клейман, і технологіями блокчейна, які він розробив. За їхніми оцінками це активи на 5 мільярдів доларів.

За словами адвоката Клейманів, Крейг підробив контракти з передачі активів померлого Дейва Клеймана компаніям і структурам Крейга.

"Крейг уклав їх заднім числом і підробив підпис Дейва", - зазначив адвокат.

За словами Райта, він був одним з творців біткойна, які діяли під псевдонімом Сатоші Накамото. Однак підтвердити цю інформацію не вдалося.

Райт і Клейман заснували компанію W & K Info Defense Research LLC, яка працювала в сфері кібербезпеки, в 2011 році. Разом вони працювали над створенням біткоїна і займалися майнінгом криптовалюти. На момент смерті Клеймана вони контролювали мінімум 1,1 мільйона біткойнів, з яких 300 тисяч біткойнів належали Райту, а 700 - Клейману.