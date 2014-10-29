ВТБ в суді Євросоюзу оскаржує санкції
Суд Євросоюзу зареєстрував позов російського банку ВТБ, який оскаржує санкції ЄС, свідчить реєстр зареєстрованих документів суду.
Позовну заяву було зареєстровано 24 жовтня, повідомляє РИА Новости.
У записі значиться, що позивач оскаржує рішення Ради ЄС про введення санкцій. Документація за позовом подана англійською мовою. Інших подробиць суд поки не наводить.
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З 1 серпня секторальні санкції ЄС, які забороняють доступ до європейських ринків капіталу, діють проти Ощадбанку, ВТБ, Газпромбанку, Зовнішекономбанку і Россільгоспбанку. Крім того, санкції стосовно ряду російських банків, у тому числі ВТБ, ввели США.
Також повідомлялося, що ВТБ може скоротити частину свого персоналу в Європі через санкції, які обмежили доступ банку до ринків капіталу.