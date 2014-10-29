Втрати російських банків в Україні оцінили у $25 млрд

Втрати від реалізації прямих і непрямих ризиків російських банків в Україні можуть становити до 25 млрд доларів, пише в середу газета "Комерсант" з посиланням на джерела на банківському ринку.

Як повідомляє видання, ці оцінки наводилися на закритій нараді, що пройшла минулого понеділка у прем'єр-міністра Дмитра Медведєва з участю представників найбільших банків.

За словами одного зі співрозмовників, глобальна "ціна питання", що прозвучала на нараді,- 25 млрд доларів. Втім, говорить інший співрозмовник видання, в ході обговорення зазначалося, що це максимально обережна, або консервативна оцінка ризиків російських банків в Україні.

"Реалістична ж оцінка становить половину від цієї суми", - уточнив він. Таким чином, мова може йти про 12,5 млрд доларів.

"Це втрати за всіма російськими банками: тими, хто кредитував російські компанії, бізнес яких пов'язаний з Україною, видавав кредити українським позичальникам зі свого балансу або з балансу своїх українських "дочок",- зазначають джерела "Комерсанта".

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