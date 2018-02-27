Держборг України скоротився до $76,1 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період скоротилася на 0,5% - до 2,1 трильйона гривень.

Державний і гарантований державою борг України за січень 2018 року скоротився в доларовому еквіваленті на 0,3% - до 76,11 мільярда доларів США станом на 31 січня.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період скоротилася на 0,5% - до 2,132 трильйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11% до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті, що відповідає встановленим межам держбюджету України на 2017 рік і, за оцінками експертів, становить близько 75% ВВП.