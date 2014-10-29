Україна, піднявшись на 16 позицій, увійшла в ТОП-100 рейтингу Doing Business
Україна увійшла в сотню країн рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу Doing Business-2014, поліпшивши за рік свої позиції відразу на 16 пунктів і зайнявши 96-те місце з 189.
Як наголошується в прес-релізі до рейтингу, поліпшенню позицій нашої країни сприяли запровадження електронного декларування податків, включаючи декларування єдиного соціального внеску.
У рейтингу за минулий рік Україна посіла 112-те місце. Тоді вона поліпшила свої позиції на 25 пунктів. При цьому експерти СБ відзначали, що наша країна має великий потенціал. У числі формуючих його факторів експерти банку називали наявність в Україні третини світового чорнозему, вигідне географічне положення, достатньо великий внутрішній ринок, а також цілком розвинену інфраструктуру та індустріальну базу.
У березні поточного року уряд Арсенія Яценюка заявив про плани увійти в сотню кращих країн рейтингу Doing Business завдяки реформуванню економіки і спрощенню регуляторних процедур.