Мінфін затвердив 72% паспортів бюджетних програм на цей рік

При виникненні проблем з фінансуванням у міністерстві рекомендували звертатися до відповідного розпорядника бюджетних коштів.

Міністерство фінансів України за станом на 23 лютого затвердив 72%, або 348 паспортів бюджетних програм з 481, вимагає утвердження в 2018 році.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, головні розпорядники мали представити проекти паспортів на затвердження до 30 січня включно, однак вчасно надійшли лише 222 проекти, або 46% їх загальної кількості.

Мінфін нагадав, що розпорядники бюджетних коштів, не надали бюджетні паспорта в належному вигляді у строк, що не отримають фінансування у відповідності до закону.

"У разі виникнення проблем з фінансуванням, прохання звертатися до відповідного розпорядника коштів, який не подав вчасно бюджетний паспорт в належному вигляді", - попередили в Мінфіні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів 15 лютого заявило про припинення фінансування бюджетних програм з незатвердженими паспортами. За інформацією Мінфіну, на 14 лютого 481 паспорта, вимагає утвердження цього року, міністерство надійшли 395 (82%), 240 з яких (50%) - затверджені.

Держбюджет України на 2018 рік, ухвалений Верховною Радою 7 грудня, підписаний президентом Петром Порошенком і оприлюднений 30 грудня 2017 року, передбачає доходи в сумі 917,9 мільярда гривень, витрати - 991,7 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту держбюджету на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.