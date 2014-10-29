"Роснефть" готується до війни з Заходом - запропонувала Путіну пакет заходів у відповідь на санкції

"Роснафта" запропонувала президенту РФ Володимиру Путіну комплекс заходів з підтримки економіки в умовах кризи і санкцій, пише "Комерсант".

Список великий - від обмеження сховищ ядерних відходів до фактичної експропріації іноземного обладнання. Частина заходів виглядає відвертим випадом навіть не проти Заходу, а проти "Газпрому", позиції якого на ринку газу намагається заперечувати "Роснафта". В основному ж компанія вимагає безпрецедентних пільг для галузі та самої себе. Джерела "Ъ" вважають її бажання зрозумілим, але важкими для реалізації.

Перелік пропонованих "Роснафтою" заходів вражає уяву, кажуть джерела "Ъ". До нього входять обмеження міжнародної кооперації у використанні російських модулів МКС, заборона на поховання ядерних відходів з країн ЄС і США і можливий арешт майна цих країн та їх громадян на території РФ в якості забезпечувального заходу по невиконаних контрактах, введення вимоги до компаній нафтогазового сектору здійснювати виплати за боргами перед європейськими та американськими банками виключно на підставі окремого рішення Банку Росії. Осібно стоїть ідея про введення мораторію на вивіз вже поставленого в Росію нафтогазового обладнання, щодо якого введено заборону до використання в проектах у РФ, незалежно від режиму його ввезення, тобто, по суті, експропріація техніки у західних сервісних і нафтогазових компаній, додав один із співбесідників "Ъ".

Читайте такожMorgan Stanley: криза в Україні занадто дорого обійдеться РосіїНайбільше від можливої реалізації таких заходів можуть постраждати європейці: "Роснафта", зокрема, пропонує розглянути запровадження 100-відсоткової попередньої оплати поставок газу в ЄС. "Ця вимога призведе до покращення економіки "Газпрому" і погіршення становища європейських покупців газу, оскільки потребує залучення великих обсягів оборотних коштів", - коментує документ один з чиновників. Менш однозначно оцінюється ідея про замороження проекту газопроводу South Stream. Єврокомісія не раз сама намагалася зупинити його, але "Роснафта" впевнена, що в результаті проблеми виникнуть у ЄС, а не в Росії.

В якості альтернативи "Роснафта" пропонує зосередитися на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР), стимулюючи експорт туди запровадженням пільгових ставок митних мит на газ у розмірі 10% (зараз 30%), а також надати доступ до труб незалежним виробникам газу зі Східного Сибіру і з Далекого Сходу.

Читайте такожЕксперт розповів, як довго економіка Росії зможе витримати санкції ЗаходуСеред пропозицій "Роснафти" багато таких, що відверто спрямовані не тільки проти ЄС і США, але і проти "Газпрому", зазначає один із співрозмовників "Ъ". У самому "Газпромі" ситуацію не коментують.

В основному ж, незважаючи на формальну глобальність документа, мова йде про пряме полегшення життя "Роснафти", додає інший чиновник.

Цілий блок пропозицій стосується фінансової держпідтримки компаній, що опинилися в списку санкцій. Джерело - резерви ЦБ і засоби суверенних фондів, які можна видавати через облігаційні позики.

Одне з джерел "Комерсанта" називає документ спробою "хоч як-небудь відповісти на агресивні заходи проти російського бізнесу". За неофіційною інформацією, аналогічні пропозиції готував і "Газпром", але про їх зміст співрозмовників "Ъ" нічого не відомо.