Держбюджет у січні вийшов у "плюс" майже на 8 мільярдів гривень
Державний бюджет України за січень 2018 року виконаний з профіцитом на рівні 7,871 мільярда гривень, що вдвічі менше показника за січень 2017 року на рівні 15,754 мільярда гривень.
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Як повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, зведеного бюджету України за цей період виконано з профіцитом на рівні 20,515 мільярда гривень, що на 18% нижче показника за аналогічний період попереднього року у 25,018 мільярда гривень.
Також повідомляється, що профіцит місцевих бюджетів за січень становить 12,644 мільярда гривень.
Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за 2017 рік виконаний з дефіцитом на рівні 47,850 мільярда гривень, що в 1,5 рази нижче показника за попередній рік.
Держбюджет України на 2017 рік з коригуваннями передбачав доходи на суму 771 мільярд гривень, витрати – 841 мільярд гривень, граничний рівень дефіциту - 77,5 мільярда гривень, або 3% ВВП.