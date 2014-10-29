Fitch знизило рейтинги трьох великих російських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента трьох російських банків: ХКФ Банку, "Російського стандарту" і "Східного експресу", передає ПРАЙМ з посиланням на прес-реліз агентства.

Рейтинг ХКФ Банку був знижений до "BB-" з "BB", рейтинги банків "Російський стандарт" і "Східний експрес" - до "B" з "B+". Прогноз по всіх рейтингах негативний.

Читайте такожMoody's знизило рейтинги найбільших банків РосіїFitch вказує, що рейтингова дія відображає негативні фінансові результати банків, а також тиск на рівень капіталу кредитних організацій. "Негативний прогноз відображає можливе збереження якості активів і показників діяльності на низькому рівні, враховуючи спад в російській економіці", - додається в релізі.

Одночасно агентство підтвердило довгострокові рейтинги трьох інших російських кредитних організацій: ОТП Банку (на рівні "BB"), а також ТКС Банку і Совкомбанку (обидва на рівні "B+"). Прогноз за рейтингами цих банків - стабільний.