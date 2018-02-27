Гонтарева заявила, що знову готова відзвітувати перед Радою

Розгляд парламентом питання про звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначення замість неї Смолія очікується 1 березня.

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева в черговий раз підтвердила готовність відзвітувати перед Верховною Радою.

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Про це повідомили у прес-службі НБУ, коментуючи очікуваний розгляд парламентом питання про звільнення Гонтаревої і призначення на посаду голови НБУ Якова Смолія в четвер, 1 березня.

"Голова Національного банку Валерія Гонтарева в черговий раз підтвердила свою готовність звітувати перед українським парламентом", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року і пішла у тривалу відпустку.

З 11 травня 2017 року обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

18 січня Порошенко подав до парламенту, як того вимагає Конституція, пропозицію звільнити з посади голови Національного банку Гонтареву і призначити на її місце Смолія. Відповідні проекти постанов схвалені Комітетом Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Парламент планує розглянути питання про призначення нового голови НБУ в четвер, 1 березня.