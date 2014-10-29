Російський рубль продовжує падати

Курс долара до рубля на Московській біржі на відкритті торгів у середу зріс на 17 копійок і склав 42,64 рубля, повідомляє ТАСС.

Банк Росії 28 жовтня зрушив вгору на 40 копійок кордон плаваючого валютного коридору бівалютного кошика (складається з $0,55 і €0,45 євро), випливає з матеріалів регулятора.

Таким чином, на поточний момент межі валютного коридору кошика визначені в інтервалі 38,8-47,8 рубля.

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Банк Росії використовує бівалютний кошик, щоб згладити наслідки різких коливань валютних курсів. Коли обсяг накопичених інтервенцій ЦБ на одній із меж коридору сягає $350 млн, межі коридору автоматично зсуваються на 5 копійок.

Валютні інтервенції Банку Росії 27 жовтня становили 104,9 млрд рублів (близько $2,5 млрд).