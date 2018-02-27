Скільки коштує валюта: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 28 лютого: 100 USD – 2694,8185 гривні; 100 EUR – 3314,8962 гривні; 10 RUR - 4,8406 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2694,8185 (27 лютого – 2700,6610)

100 EUR – 3314,8962 (27 лютого – 3327,2144)

10 RUR – 4,8406 (27 лютого – 4,8294)

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Як повідомляв УНІАН, 27 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,89/26,92 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 9 копійок вище порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,00/33,03 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9482 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 540 угод на суму 329,24 мільйона доларів.