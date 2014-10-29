Новий Кабмін зобов'яжуть до 15 грудня підготувати бюджет і план відновлення країни

Новий Кабінет міністрів України, який буде сформовано за результатами коаліційних переговорів новим складом Верховної Ради, повинен до 15 грудня підготувати і затвердити план відновлення країни на 2015-2017 роки.

Про це йдеться в проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

«Кабінет міністрів України має підготувати та затвердити до 15 грудня 2014 року план відновлення країни на 2015-2017 роки», - йдеться в проекті.

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Також Кабінет міністрів України повинен подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» до 15 грудня 2014 року, йдеться в проекті коаліційної угоди.

Згідно з документом, бюджет має враховувати необхідність реалізації даної угоди і відповідати програмі Міжнародного валютного фонду.

Угода передбачає, що учасники коаліції забезпечать ухвалення держбюджету на 2015 рік не пізніше 30 грудня цього року.

Нагадаємо, згідно з Бюджетним кодексом, уряд розробляє і подає на розгляд парламенту проект держбюджету наступного року до 15 вересня, проте на даний час законопроект про держбюджет на 2015 рік відсутній.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні відбулися позачергові вибори Верховної Ради. За результатами опрацювання Центральною виборчою комісією 97,9% протоколів п'ятипроцентний бар'єр долають партії «Народний фронт» - 22,17% голосів, «Блок Петра Порошенка» - 21,82%, «Об'єднання «Самопоміч» - 11%, «Опозиційний блок» - 9,36%, Радикальна партія - 7,44%, «Батьківщина» - 5,68%.

«Блок Петра Порошенка» ініціював переговори про створення коаліції, до яких запросив «Народний фронт», «Самопоміч» і «Батьківщину».