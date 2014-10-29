Новий Кабмін зобов'яжуть до 15 грудня підготувати бюджет і план відновлення країни
Про це йдеться в проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенко»
Новий Кабінет міністрів України, який буде сформовано за результатами коаліційних переговорів новим складом Верховної Ради, повинен до 15 грудня підготувати і затвердити план відновлення країни на 2015-2017 роки.
Про це йдеться в проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».
«Кабінет міністрів України має підготувати та затвердити до 15 грудня 2014 року план відновлення країни на 2015-2017 роки», - йдеться в проекті.
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Також Кабінет міністрів України повинен подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» до 15 грудня 2014 року, йдеться в проекті коаліційної угоди.
Згідно з документом, бюджет має враховувати необхідність реалізації даної угоди і відповідати програмі Міжнародного валютного фонду.
Угода передбачає, що учасники коаліції забезпечать ухвалення держбюджету на 2015 рік не пізніше 30 грудня цього року.
Нагадаємо, згідно з Бюджетним кодексом, уряд розробляє і подає на розгляд парламенту проект держбюджету наступного року до 15 вересня, проте на даний час законопроект про держбюджет на 2015 рік відсутній.
Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні відбулися позачергові вибори Верховної Ради. За результатами опрацювання Центральною виборчою комісією 97,9% протоколів п'ятипроцентний бар'єр долають партії «Народний фронт» - 22,17% голосів, «Блок Петра Порошенка» - 21,82%, «Об'єднання «Самопоміч» - 11%, «Опозиційний блок» - 9,36%, Радикальна партія - 7,44%, «Батьківщина» - 5,68%.
«Блок Петра Порошенка» ініціював переговори про створення коаліції, до яких запросив «Народний фронт», «Самопоміч» і «Батьківщину».