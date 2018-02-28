У співзасновника Apple Возняка вкрали біткоїни на суму понад $70 тисяч

"Блокчейн визначає, хто має біткоїни. Однак це не гарантія захисту від шахрайства", - зазначив Возняк.

Співзасновник компанії Apple Стів Возняк заявив, що у нього вкрали сім біткоїнів на загальну суму 74 тис. доларів. Також Возняк сказав, що продав велику частину своїх біткоїнів, що залишилися.

Читайте такожГрабіжники цифрової біржі Coincheck намагалися продати здобич на шести криптобіржах"У мене шахрайським чином вкрали сім біткоїнів. Хтось купив їх у мене в інтернеті, використовуючи кредитну картку, а потім скасував оплату. Номер карти був вкрадений, тому ідентифікувати злодія неможливо", - заявив Возняк, передає Business Insider.

"Блокчейн визначає, хто має біткоїни. Однак це не гарантія захисту від шахрайства", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в Києві викрадачі аналітика криптобиржи отримали $1 мільйон у біткоїнах.