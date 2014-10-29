Коаліція в новообраній Раді може знизити витрати держбюджету на 25%

Нова парламентська коаліція, що створюється за підсумками проведених 26 жовтня позачергових виборів до Верховної Ради, має намір знизити видатки державного бюджету на 25% і запровадити мораторій на прийняття видатків бюджету, не збалансованих доходами, в рамках реформи публічних фінансів.

Про це йдеться в проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

Знизити видатки бюджету пропонується за рахунок зниження нехарактерних для держбюджету видатків, скорочення кількості органів влади і чисельності держслужбовців.

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Також у рамках реформи публічних фінансів пропонується визначити чіткі бюджетні правила щодо виняткових випадків внесення змін до бюджету протягом року з 2016 року і впровадити методологію ESA95 в публічні фінанси.

Крім цього, угода припускає розширення повноважень Рахункової палати по контролю за надходженнями і видатками держбюджету і місцевих бюджетів, а також законодавче врегулювання питань проведення аудиту місцевих бюджетів.

Також пропонується впровадити середньострокове бюджетне прогнозування і створити систему з управління ризиками державного боргу з метою запобігання піковому навантаженню на держбюджет, а також розвивати вторинний ринок держоблігацій.