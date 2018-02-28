Маски-шоу стоп: Кабмін створив комісію із захисту бізнесу від тиску силовиків

Комісія виноситиме рекомендації, обов'язкові до виконання, щодо тих справ, у яких порушуються інтереси бізнесу.

Кабінет міністрів сьогодні створив комісію під керівництвом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, яка захищатиме бізнес від неправомірних перевірок і тиску з боку силовиків.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Буде комісія, яку я очолю, до якої увійдуть колеги міністри, і домінуватимуть в цій комісії бізнес асоціації. І ми будемо тут, у прямому ефірі, розглядати кожен такий випадок. І я не вибиратиму слова, щоб давати їм оцінку», - заявив прем'єр.

Як зазначив, представляючи постанову, міністр юстиції Павло Петренко, комісія створюється на виконання закону «маски-шоу стоп» і має здійснювати ефективний моніторинг за діяльністю правоохоронних органів у питаннях, пов'язаних із комунікацією з бізнесом.

Міністр повідомив, що комісія виноситиме рекомендації, обов'язкові до виконання, щодо тих справ, у яких порушуються інтереси бізнесу.

За його словами, комісія робитиме також узагальнюючі рекомендації для системної відповіді з боку уряду.

«Від сьогодні ця комісія почне працювати, вона здійснюватиме роботу в публічному режимі», - сказав Петренко.

Як повідомив Гройсман, перше засідання такої комісії за результатами першого кварталу відбудеться в березні.

Як повідомляв УНІАН 7 грудня 2017 року в Україні набув чинності закон про обов'язкову відеофіксацію під час проведення обшуків (№ 2213-VIII), який називають "маски-шоу стоп".

Закон, зокрема, вводить обов'язкову відеофіксацію під час обшуків, як і при розгляді клопотань слідчим суддею. Відеозапис має бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку.

Крім того, документ дозволяє людині скористатися допомогою адвоката при проведенні у нього обшуків. Також у законі йдеться про те, що адвокат може самостійно вести зйомку обшуків, проте не може розголошувати відомості досудового розслідування без письмового дозволу слідчого або прокурора. За розголошення таких даних передбачається кримінальна відповідальність.