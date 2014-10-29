Білорусь в рейтингу Doing Business піднялась на 57-у позицію

Білорусь поліпшила показники у рейтингу Світового банку Doing Business - посіла 57-у позицію серед 189 країн, передає БЕЛТА.

Найбільш високо експерти оцінили те, що країна спростила процедури оподаткування для компаній. Так, була впроваджена електронна система декларацій та сплати обов'язкових внесків по страхуванню від нещасних випадків на робочому місці. Спростилися вимоги до правил подачі декларації з податку на прибуток підприємств та ПДВ. Крім того, у Білорусі дуже хороші показники щодо реєстрації власності, за якими РБ знаходиться на третьому місці в рейтингу, та забезпечення виконання контрактів - 7 місце.

Читайте такожУкраїна, піднявшись на 16 позицій, увійшла в ТОП-100 рейтингу Doing BusinessКрім того, Білорусь, згідно зі звітом, підвищила якість регулювання діяльності малих і середніх підприємств у таких сферах, як отримання дозволів на будівництво, здійснення зовнішньоторговельної діяльності.

Перше місце в рейтингу Doing Business займає Сінгапур. За ним у списку 10 провідних країн з найбільш сприятливими нормативно-правовими базами для підприємницької діяльності ідуть Нова Зеландія, Гонконг, Данія, Республіка Корея, Норвегія, США, Велика Британія, Фінляндія, Австралія. Росія в рейтингу займає 62-у позицію, Казахстан - 77-у.

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