Гройсман проситиме міжнародних партнерів впроваджувати санкції проти українських корупціонерів

За словами прем'єра, корупціонери відчувають безкарність, у зв'язку з чим їх «популяризувати».

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір звертатися до міжнародних партнерів із проханням впровадження персональних санкцій проти українських корупціонерів.

Читайте такожМаски-шоу стоп: Кабмін створив комісію із захисту бізнесу від тиску силовиків

Про це прем'єр заявив на засіданні уряду в середу.

«Хтось надивився фільмів і вже розуміє, що все для нього минеться безкарно. Знайдемо і популяризуватимемо. Я потім звертатимуся до світової громадськості, щоб проти цих осіб впроваджували персональні санкції, якщо ці люди порушують закон і створюють корупцію в країні», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявив, що сподівається на ухвалення парламентом в першому читанні в четвер, 1 березня, законопроекту про створення незалежного антикорупційного суду, який покликаний завершити формування ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні.

Згідно з опитуванням Американської торгової палати, близько 90% компаній - членів палати зіткнулися з корупцією в Україні в 2017 році, що відповідає показнику 2014 року. Боротьба з корупцією є ключовою вимогою міжнародних партнерів до української влади для продовження фінансової та політичної підтримки.