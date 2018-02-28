КСУ визнав оподаткування пенсій неконституційним

Нагадаємо, 15-відсоткове оподаткування пенсій скасували з жовтня 2017 року в рамках пенсійної реформи.

Конституційний суд України визнав неконституційним оподаткування пенсій, яке передбачено в законі «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», а також у статті 164 Податкового кодексу України.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті суду з посиланням на відповідне рішення.

Суд зазначив, що в сфері пенсійного забезпечення справедливим має визнаватися такий підхід законодавця, при якому забезпечується пропорційне співвідношення між страховими внесками і розміром пенсійних виплат, а застрахована особа може безперешкодно реалізувати своє право на пенсію в повному обсягу.

«Саме тому введення її оподаткування, починаючи з певного її розміру, на думку Конституційного Суду України, порушує справедливий підхід до встановлення пенсії, бо призводить до зменшення її фактичного розміру, який встановлюється з урахуванням співвідношення між тривалістю страхового стажу і розміром заробітної плати (доходу) застрахованої особи», - йдеться в повідомленні.

Конституційний суд України також констатував, що після впровадження в законодавстві України з 1 липня 2014 року оподаткування пенсій упродовж двох років Верховна Рада України тричі вносила зміни. За таких обставин особи, які мають право на пенсійні виплати, об'єктивно не могли бути впевненими в своїх правомірних очікуваннях щодо стабільності правового регулювання в цій сфері. Отже, встановлення Верховною Радою в законодавстві України оподаткування пенсій та зміни суми, з якої починається таке оподаткування, суперечить таким елементам конституційного принципу верховенства права, як правова визначеність, правова передбачуваність, правомірні очікування і справедливість.

У повідомленні наголошується, що Конституційний суд вирішив визнати таким, що не відповідає Конституції України положення, яким передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму.

Суд також визнав неконституційним оподаткування пенсій, отриманих з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються податком у країні їх виплати.

Згідно з повідомленням, зазначені положення втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2017 року Верховна Рада України прийняла закон про пенсійну реформу, який вводить вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 грн з жовтня.

Також в рамках закону скасовано 15-відсоткове оподаткування пенсій для 500 тис. працюючих пенсіонерів. Закон набув чинності 11 жовтня 2017 року.