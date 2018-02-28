Ситуація на валютному ринку: гривня "відвоювала" у долара 10 копійок

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,79/26,82 грн/дол.

У середу, 28 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 26,79/26,82 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зросла до долара на 10 копійок.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 32,73/32,76 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4780/0,4793 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 13:00 встановився на рівні 26,8107 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 328 угод на суму 157,46 млн дол.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 28 лютого становить 26,90 грн, євро - 33,20 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,80 грн, євро - 33,00 грн за одну грошову одиницю.

У вівторок, 27 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах була вищою і становила 27,00 грн, євро - 33,40 грн.